18 قتيلا وتسعة مفقودين جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية

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لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم، ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين، جراء الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي في كوريا الجنوبية.وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني وفاة 27 شخصا حتى الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد، من بينهم عشر وفيات في منطقة "سان تشونغ" الجنوبية الشرقية، التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة.وأبلغت كل من "كا بيونغ" في مقاطعة "كيونغ كي" وصو سان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" عن حالتي وفاة، بينما سُجلت حالة وفاة واحدة في "أوسان" و"بوتشون" في كيونغ كي، وكذلك في "دان جين" في جنوب تشونغ تشُنغ، وكوانغ جو.وقد أسفرت الأمطار عن فقدان تسعة أشخاص، أربعة في كل من "كا بيونغ" و"سان تشونغ"، وواحد في كوانغ جو.ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.وقد أجبرت الأمطار الغزيرة الأخيرة على إجلاء أكثر من 14 ألف شخص مؤقتا في جميع أنحاء البلاد.وحتى الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بما يقرب من ألفي منشأة عامة، بما في ذلك عدد من الطرق ومنشآت الأنهار، وحوالي 2200 عقار خاص.