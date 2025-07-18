الرئيس لي يسحب ترشيحه لمنصب وزير التعليم

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سحب الرئيس لي جيه ميونغ ترشيحه للمرشحة لوزارة التعليم "لي جين سو"، وسط مزاعم تتعلق بالانتحال الأكاديمي والجدل حول دراسة ابنتها في الخارج.وصرح "او سانغ هو" السكرتير الرئاسي للشؤون السياسية، في بيان صحفي أمس الأحد، بأن الرئيس اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق واستماع دقيق لمختلف الآراء.ودعا "او" البرلمان لاحترام قرار الرئيس واتخاذ إجراءات متابعة فورية.وفي غضون ذلك، من المرجح أن يعين الرئيس "كانغ سون او"، المرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين، والتي واجهت أيضا انتقادات بسبب سلسلة من مزاعم إساءة المعاملة في مكان العمل.وعندما سُئل عما إذا كان سيستمر في تعيين كانغ، قال "او" إنه من بين المرشحين الأحد عشر المتبقين الذين ينتظرون اعتماد تقرير التعيين، لم يُسحب سوى ترشيح "لي جين سوك".