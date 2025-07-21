فريق التحقيق الخاص يطلب توقيف قائد عمليات الطائرات بدون طيار

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يسعى فريق المحققين الخاص الذي يُحقق في قضية الأحكام العرفية التي وقعت في 3 ديسمبر الماضي، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس قيادة عمليات الطائرات بدون طيار.وصرح الفريق، بقيادة المحقق الخاص "تشو أون صوك"، في بيان صحفي أصدره أمس الأحد، بأنه تقدم بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحق "كيم يونغ ديه" بناء على جرائم تأكد من أنها تُشكل مبررا لاحتجازه.وجاء هذا الطلب بعد أن اعتقل الفريق "كيم" دون مذكرة توقيف ليلة الجمعة، مُشيرا إلى مخاوف من أنه يُشكل خطرا.ويُتهم "كيم" بأنه تواطأ مع الرئيس السابق "يون صوك يول"، ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، وآخرين، لنشر طائرات بدون طيار فوق بيونغ يانغ من أجل إثارة رد عسكري من قبل كوريا الشمالية. لكن "كيم" نفى هذه المزاعم، قائلا إن عملية الطائرات بدون طيار لا علاقة لها بالأحكام العرفية، بل كانت ردا مشروعا على استفزازات كوريا الشمالية ببالونات القمامة.ومن المقرر أن تعقد محكمة سيول المركزية جلسة استماع للنظر في مذكرة التوقيف في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين.