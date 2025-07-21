مستشار الأمن القومي يزور واشنطن مجددا قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية

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توجه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونغ لاك" إلى الولايات المتحدة مجددا، أمس الأحد، قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لإتمام محادثات الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب.ووفقا لمسؤول في المكتب الرئاسي الكوري، غادر "وي" متوجها إلى واشنطن أمس من مطار إنتشون الدولي.وتأتي هذه الزيارة بعد أحد عشر يوما من زيارته الأخيرة، التي التقى خلالها بوزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" لإجراء محادثات حول الرسوم الجمركية والأمن.وردا على سؤال عن الغرض من هذه الزيارة، صرّح السكرتير الرئاسي للشؤون السياسية "او سانغ هو" للصحفيين أمس بأن "وي" غادر مجددا لإجراء مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين عبر قنوات متعددة. وأضاف أنه سيلتقي بمجموعة واسعة من المسؤولين وسيبلغ الرئيس بالنتائج عند عودته.كما أشار إلى أن هذه ليست زيارته الأخيرة، حيث سيزور وي الولايات المتحدة لإجراء محادثات كلما دعت الحاجة.