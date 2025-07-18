2.2 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 20 يوما من يوليو

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 2.2% في أول 20 يوما من شهر يوليو الجاري.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن قيمة الصادرات في أول 20 يوما من يوليو بلغت 36.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادات اليومية بنسبة 4.1% ليصل إلى 2.33 مليار دولار، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 15.5 يوم.وشهد إجمالي قيمة الصادرات الكورية منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من يوليو انخفاضا بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 370.7 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات أشباه الموصلات زادت بنسبة 16.5%، فيما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 172.2%.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية من المنتجات النفطية بنسبة 17.5%، وقطع غيار السياراتبنسبة 8.4%.وسجلت الصادرات الكورية للصين انخفاضا بنسبة 5.9%، وللولايات المتحدة انخفاضا بنسبة2.1%.وانخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 4.3% لتصل إلى 35.6 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل 500 مليون دولار فائضا تجاريا.