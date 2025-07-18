كوريا الجنوبية تشارك في مناورات سيبرانية تقودها الولايات المتحدة

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تشارك كوريا الجنوبية في مناورات سيبرانية متعددة الجنسيات تقودها القيادة السيبرانية الأمريكية.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الإثنين إن قيادة العمليات السيبرانية الكورية ستشارك في مناورات "سايبر فلاغ"، التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة، في ولاية فرجينيا الأمريكية.وأضافت الوزارة أن 7 أفراد من القيادة الكورية سينضمون إلى المناورات، حيث يتدربون على العمليات الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، ويتبادلون المعلومات حول التهديدات السيبرانية مع الدول المشاركة.الجدير بالذكر أن مناورات "سايبر فلاغ" هي مناورات سنوية تجريها الولايات المتحدة منذ عام 2011 لتعزيز المشاركات بين حلفائها أستراليا وكندا ونيوزيلاندا وبريطانيا، إلى جانب الدول الشريكة الأخرى، بما فيها كوريا الجنوبية التي تشارك في المناورات منذ عام 2022.وأكدت الوزارة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستواصلان أيضا تطوير التعاون من خلال تدريبات التحالف السيبراني المشتركة بين قياداتهما السيبرانية، وتبادل الزيارات بين أفراد الأمن السيبراني، والتبادل التكنولوجي.