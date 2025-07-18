أول اجتماع بين نواب وزراء خارجية كوريا وأمريكا واليابان في طوكيو منذ 9 أشهر

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اجتمع نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في طوكيو لأول مرة منذ 9 أشهر، حيث أكدوا على التعاون الأمني بين الدول الثلاث.وقالت وزارة الخارجية الكورية يوم الجمعة الماضي إن نائب وزير الخارجية "بارك يون جو" ونظيريه الأمريكي "كريستوفر لاندو" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، قد عقدوا اجتماعا استشاريا، ناقشوا فيه القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والعالمي، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث.واشار نائب وزير الخارجية الكوري "بارك" إلى أن الاجتماع جاء بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، مؤكدا على أن نطاق التعاون بين الدول الثلاث يتوسع ليشمل المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب التبادلات البشرية.وأكد المسؤولون الثلاثة على ضرورة الحفاظ على الردع النووي القوي ضد كوريا الشمالية من خلال التعاون بين دولهم، واتفقوا على مواصلة التعاون الأمني على أساس التحالف .كما اتفقوا على بذل الجهود المشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز التعاون الحقيقي في مجالات المعادن الرئيسية، وسلاسل التوريد، إلى جانب الذكاء الاصطناعي.