الرئيس الكوري يوفد مبعوثين خاصين إلى كندا وماليزيا

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من المقرر أن يرسل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" وفدين رئاسييْن خاصين غدا الثلاثاء إلى كل من كندا وماليزيا، ليقوما بشرح فلسفة الحكم والسياسات الخارجية للحكومة الكورية الجديدة.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" في موجز صحفي أمس الأحد إن النائب البرلماني "كيم بيونغ جو" من الحزب الديمقراطي الحاكم سوف يترأس الوفد المتجه إلى كندا، بينما سيترأس الوفدَ المتجه إلى ماليزيا وزيرُ المحيطات والثروة السمكية السابق "كيم يونغ تشون".وسوف يلتقى الوفدان بكبار المسؤولين في البلدين، ويسلمون رسائل شخصية من الرئيس "لي جيه ميونغ" بشأن توسيع علاقات الود والتعاون.وسوف يقوم الوفد الزائر لكندا بنقل عزم الحكومة الكورية تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الجنوبية وكندا، مع التركيز على مجالات التعاون في الأمن، والصناعات الدفاعية.أما الوفد الزائر لماليزيا فسوف ينقل رغبة الحكومة الكورية في تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين، وسيجري مناقشات واسعة النطاق حول سبل تعزيز التعاون العملي في مجالات التجارة، والاستثمار، والتحول الأخضر، والرقمنة، والصناعة الدفاعية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين كوريا والآسيان.