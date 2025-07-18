وزير التجارة الأمريكي يؤكد الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية في 1 أغسطس

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أكد وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" أن الموعد النهائي لبدء تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة سيكون في الأول من أغسطس، مشيرا إلى أن هذا التاريخ هو "موعد نهائي صارم".وأضاف "لوتنيك" أن الدول التي لن تبرم اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة حتى ذلك الموعد ستبدأ في دفع التعريفات المعدلة، مع فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على الدول ذات الاقتصادات الصغيرة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا، بينما ستواجه الدول الكبرى تعريفة أعلى تصل إلى 30% أو أكثر.وأكد وزير التجارة الأمريكي أيضا أن الولايات المتحدة ستجري مفاوضات على أساس أن تفتح الدول أسواقها المحلية أو تدفع تعريفات جمركية عادلة للولايات المتحدة، بحيث لا تتعرض الولايات المتحدة لمعاملة غير عادلة في التجارة.وقد أبلغت واشنطن كوريا الجنوبية بأنها ستخضع لتعريفات جمركية بنسبة 25% بموجب السياسة الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة.