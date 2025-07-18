كوريا الشمالية ترسل باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى روسيا

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قال مسؤول في جامعة "كيم إيل سونغ" الكورية الشمالية إن كوريا الشمالية تقوم بإرسال باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى روسيا.وفي مقابلة مع صحيفة "تشوسون شين بو" الناطقة باسم اتحاد الكوريين المقيمين في اليابان، اليوم الاثنين، صرح "كيم كوانغ هيوك" مدير معهد تقنيات الذكاء الاصطناعي التابع لكلية علوم المعلومات بجامعة كيم إيل سونغ، بأن المعهد يقوم بإرسال طلاب مبتعثين ومتدربين وباحثين إلى مختلف الدول، بما في ذلك روسيا.وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعد من المجالات الرئيسية الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يعيق التعاون الدولي في ذلك القطاع.وقال "كيم" إن المعهد يواصل تنفيذ مشروعاته البحثية بكل إصرار رغم العقوبات الجائرة التي تفرضها عليه القوى المعادية، والتي تعيق التطور العلمي والتكنولوجي للمعهد.يذكر أن القرار رقم 2321 الذي أصدره مجلس الأمن في شهر نوفمبر من عام 2016، يحظر التعاون العلمي والتكنولوجي مع كوريا الشمالية.