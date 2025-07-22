عودة موجة الحر مع انحسار موجة الأمطار الغزيرة

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مع انحسار موجة الأمطار الغزيرة التي حطمت الأرقام القياسية مؤخرا، اجتاحت موجة حر كوريا الجنوبية مجددا.وتجاوزت درجات الحرارة نهارا 30 درجة مئوية في جميع أنحاء كوريا يوم أمس الاثنين، ومن المتوقع أن تشهد البلاد درجات حرارة مماثلة اليوم الثلاثاء، بحيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 31 درجة في سيول، وإلى 34 درجة في كوانغ جو وديغو.وقد وسّعت هيئة الأرصاد الجوية دائرة التحذيرات من الحر في معظم المناطق، وأصدرت تحذيرات من الحرارة في أجزاء من مقاطعة كانغ وان ومدينة سيجونغ، وذلك مع زيادة نظام الضغط الجوي المرتفع في شمال المحيط الهادئ من الجنوب الشرقي، وهو ما يُفاقم موجة الحر المستمرة.وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية من أنه بحلول منتصف الأسبوع، قد تقترب درجات الحرارة من 35 درجة في العديد من المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤدي إلى حدوث ليالٍ استوائية.