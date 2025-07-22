ارتفاع أسعار البطيخ وسط أضرار المحاصيل الناجمة عن الأمطار الغزيرة

من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة التي حطمت الأرقام القياسية مؤخرا في كوريا الجنوبية، إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية، خاصة البطيخ.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الاثنين أن 28 ألفا و491 هكتارا من المحاصيل قد غمرتها المياه خلال موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.ووقعت معظم الأضرار في حقول الأرز، بمساحة إجمالية بلغت 25 ألفا و65 هكتارا، مع أن الوزارة أكدت على ضرورة عدم تأثر النمو بشكل كبير بعد تجفيف الحقول.ومن المتوقع أن يظل البطيخ بأنواعه المختلفة أعلى سعرا من العام الماضي لبعض الوقت، حيث تتزامن الفيضانات في مناطق زراعة رئيسية مثل "بو يو" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ"، و"دام يانغ" وكو صونغ"، وكلاهما في مقاطعة جنوب جولا، مع ذروة الطلب الموسمي.كما تأثرت محاصيل الفراولة والبصل الأخضر وبعض المحاصيل الأخرى، مما دفع الحكومة إلى تقديم دعم للتعافي وتأمين شتلات بديلة.ووسّعت السلطات نطاق إجراءات مكافحة الحرارة والآفات في الصوبات الزراعية والحقول، وأطلقت برامج خصومات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.