ارتفاع مؤشر كوسبي والوون الكوري معا

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ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، أمس الاثنين، ويعزى ذلك جزئيا إلى استمرار إنفاق المستثمرين الأجانب، حيث شهدت سوق الأسهم الكورية عمليات شراء مستمرة للأسهم المحلية للجلسة الثامنة على التوالي، على خلفية التقييمات الإيجابية لمؤشر كوسبي من المؤسسات المالية العالمية.وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 22.74 نقطة، أي بنسبة 0.71%، ليغلق عند 3210.81 نقطة.وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1388.2 وون، وهو ما يقل بمقدار 4.8 وون مقارنة بأول من أمس.ومن ناحية أخرى، ارتفع أيضا مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 1.02 نقطة، أي بنسبة 0.12%، ليغلق عند 821.69 نقطة.