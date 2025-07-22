الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

ارتفاع مؤشر كوسبي والوون الكوري معا

Write: 2025-07-22 09:02:11

ارتفاع مؤشر كوسبي والوون الكوري معا

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، أمس الاثنين، ويعزى ذلك جزئيا إلى استمرار إنفاق المستثمرين الأجانب، حيث شهدت سوق الأسهم الكورية عمليات شراء مستمرة للأسهم المحلية للجلسة الثامنة على التوالي، على خلفية التقييمات الإيجابية لمؤشر كوسبي من المؤسسات المالية العالمية.
وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 22.74 نقطة، أي بنسبة 0.71%، ليغلق عند 3210.81 نقطة.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1388.2 وون، وهو ما يقل بمقدار 4.8 وون مقارنة بأول من أمس.
ومن ناحية أخرى، ارتفع أيضا مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 1.02 نقطة، أي بنسبة 0.12%، ليغلق عند 821.69 نقطة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;