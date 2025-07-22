4.15 مليون شخص تقدموا بطلبات المساعدات الحكومية في يوم الأول من التقديم

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تقدم أكثر من 4.15 مليون شخص في كوريا الجنوبية بطلبات للحصول على مساعدات حكومية لتغطية نفقات المعيشة، بقيمة إجمالية بلغت 754.5 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 544 مليون دولار أمريكي.ووفقا لوزارة الداخلية، بلغت نسبة المتقدمين حتى ظهر أمس، وهو اليوم الأول من التقديم، لما يسمى بـ"قسائم الاستهلاك"، 8.2% من إجمالي 50.6 مليون مواطن مؤهل.وتصدرت مقاطعة كيونغ كي قائمة المتقدمين، حيث بلغ عددهم 1.11 مليون شخص، وتلتها سيول بـ730 ألفا، ثم بوسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ بـ260 ألفا.وتم تقديم 91% من الطلبات عبر الإنترنت، بينما اختار 9% التقديم بشكل مباشر.وسوف يتم صرف المنحة، التي تبلغ قيمتها 150 ألف وون أو أكثر للشخص الواحد، حسب منطقة الإقامة ودخل الأسرة، وسوف تسري حتى 30 نوفمبر، عبر بطاقات الائتمان أو الخصم، أو البطاقات مسبقة الدفع، أو شهادات الهدايا الصادرة عن الحكومات المحلية.