جامعة كوك مين تقرر إلغاء شهادة الدكتوراه للسيدة الأولى السابقة

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قررت جامعة "كوك مين" إلغاء شهادة الدكتوراه للسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، بعد إلغاء شهادة الماجستير التي قدمتها في أثناء عملية القبول.ووفقا لإدارة الجامعة أمس الاثنين، جاء القرار متوافقا مع قانون التعليم العالي، الذي ينص على أن شهادة الماجستير شرط أساسي للقبول للحصول على درجة الدكتوراه.وكانت جامعة "سوك ميونغ" النسائية قد ألغت في الشهر الماضي شهادة الماجستير التي حصلت عليها "كيم" من كلية الدراسات العليا للتربية، بعد أن خلصت إلى أنها انتحلت أطروحتها.وجاء قرار جامعة "كوك مين" بإلغاء درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا للتصميم التكنولوجي التابعة لها عقب مراجعة أجرتها لجنة الدراسات العليا.وقد حصلت كيم، زوجة الرئيس السابق "يون صوك يول"، على درجة الدكتوراه من جامعة "كوك مين" في عام 2008، وعلى درجة الماجستير من جامعة "سوك ميونغ" النسائية في عام 1999