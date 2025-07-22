الرئيس يزور المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة

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زار الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" منطقة "سان تشونغ" التابعة لمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، والتي تضررت من الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث تفقد حجم الأضرار واستمع إلى إحاطة حول جهود التعافي المخطط لها.ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الاثنين، ناقش الرئيس تدابير الاستجابة مع وزير الداخلية "يون هو جونغ"، وحاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ "باك وان سو"، وعمدة سان تشونغ "لي سونغ هوا"، خلال زيارته لمقر الدعم الشامل في المقاطعة.وقالت المتحدثة الرسمية إن الرئيس قام بهذه الزيارة لتقديم التعازي للسكان المتضررين وتشجيع الحكومات المحلية على سرعة التعافي، كما طلب من السلطات هناك بذل قصارى جهدها للبحث عن المفقودين.ووجّه الرئيس الوزير بحشد جميع الموارد والقدرات الإدارية لتقديم الدعم الحكومي السريع للسكان المتضررين، مع متابعة الاستعدادات لإعلان المنطقة وغيرها كمناطق كوارث خاصة مؤهلة لتوسيع نطاق الدعم الحكومي.يذكر أنه في منطقة سان تشونغ وحدها، لقي عشرة أشخاص حتفهم وفُقد أربعة آخرون بسبب الانهيارات الأرضية خلال الأمطار الغزيرة التي استمرت أربعة أيام ابتداء من الأربعاء الماضي.