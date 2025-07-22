تقرير مؤقت يربط حادث تحطم طائرة جيجو المميت بخطأ من الطيار

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أفاد تقرير مؤقت حول كارثة تحطم طائرة جيجو في مطار "مو آن" الدولي في شهر ديسمبر الماضي، والذي أودى بحياة 179 شخصا، بأن الحادث ناتج عن خطأ من الطيار.وقدمت هيئة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية أحدث تقرير لها إلى عائلات الضحايا، والذي خلص إلى أن الطيار أطفأ المحرك الأيسر عن طريق الخطأ، وليس المحرك الأيمن من الطائرة، الذي تضرر بشدة جراء اصطدام طائر بها قبل دقائق من هبوطها اضطراريا.وأوضحت لجنة التحقيق أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد إرسال محركي الطائرة إلى باريس في مايو الماضي لإجراء تحليلات مفصلة من قبل الشركة المصنعة، حيث تم التأكد من عدم وجود أي عيوب في المحركات.ووفقا للنتائج، بدلا من إيقاف تشغيل المحرك الأيمن المتضرر، قام الطيار بإيقاف تشغيل المحرك الأيسر الذي كان يعمل، مما أدى إلى فقدان كامل لقوة المحرك والطاقة الرئيسية للطائرة، مما أثر على تشغيل مسجلات بيانات الرحلة، ومسجلات صوت غرفة التحكم، ومعدات الهبوط.وتعليقا على هذا التقرير، أصدر اتحاد طياري شركة "جيجو إير" بيانا شديد اللهجة ضد لجنة التحقيق، مؤكدا معارضته الشديدة لما وصفه بـ"المحاولات الخبيثة لإلقاء اللوم على الطيار".