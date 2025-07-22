اتحاد نقابات العمال الكوري يدعو لإقرار مشروع قانون الظرف الأصفر فورا

Photo : YONHAP News / North Jeolla Branch of the Korean Confederation of Trade Unions

دعا فرع مقاطعة شمال جولا التابع لاتحاد نقابات العمال الكوري إلى إقرار البرلمان فورا لما يُسمى بمشروع قانون "الظرف الأصفر" المؤيد للعمال، وتنفيذه.وفي مؤتمر صحفي عقده أمام المكتب الإقليمي للحزب الديمقراطي الحاكم أمس الاثنين، صرّح فرع اتحاد نقابات العمال الكوري بأنه حتى لو سعى الحزب الحاكم إلى مراجعة قانون تعديل النقابات العمالية وعلاقات العمل، فإن هناك تكهنات بأن تطبيقه قد يتأخر رغم الهدف الأصلي من التعديل.ويهدف مشروع قانون المعدل إلى تعزيز مسؤولية الشركات تجاه المقاولين من الباطن ومنع الشركات من تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن نزاعات العمل المشروعة.وخلال جلسة استماع برلمانية لتأكيد تعيينه الأسبوع الماضي، تعهد "كيم يونغ هون" المرشح لمنصب وزير العمل، بمتابعة مشروع القانون الذي طال انتظاره، فورا في حالة تعيينه رسميا.وقد أقرّ البرلمان مشروع القانون مرتين خلال فترة الإدارة السابقة، لكن الرئيس السابق يون صوك يول استخدم ضده حق النقض.