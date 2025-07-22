لايك جيني أغنية الكيبوب الأكثر استماعا في الخارج خلال النصف الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

أصبحت أغنية "لايك جيني" للمغنية جيني، عضوة فرقة بلاك بينك، أغنية الكيبوب الأكثر استماعا في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025.ووفقا لمنصة البث الموسيقي العالمية "سبوتيفاي" أمس الاثنين، تصدرت أغنية "لايك جيني" من ألبوم جيني المنفرد "روبي" الصادر في مارس الماضي، قائمة المنصة العالمية لعام 2025 لأكثر 30 أغنية كورية استماعا خارج كوريا الجنوبية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بينما احتل جين، عضو فرقة بي تي إس المركز الثاني بأغنيته "دونت ساي يو لاف مي" من ألبومه المصغر الثاني "إيكو" الصادر في مايو.وتضمنت القائمة ثماني أغنيات أخرى لجيني، جميعها من ألبوم "روبي"، مثل أغنية "إكسترال" التي احتلت المركز الثالث، وأغنية "لاف هانغ أوفر" في المركز الخامس، وأغنية "هاندل بارز" في المركز السابع.وقالت المنصة إن 19 أغنية من أصل 30 أغنية في القائمة كانت لفنانين كوريين منفردين، من بينهم جيهوب، عضو فرقة بي تي إس، وجيسو وروزي، عضوتا فرقة بلاك بينك.