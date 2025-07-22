واشنطن تقول إنها تسعى لصفقات تجارية عالية الجودة أكثر من التزام بالموعد النهائي

Photo : YONHAP News

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن إدارة "دونالد ترامب" تُركز على إبرام اتفاقيات تجارية "عالية الجودة" مع شركائها التجاريين، أكثر من الالتزام بالموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإتمام محادثات الرسوم الجمركية.وأدلى بيسنت بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال مقابلة مع قناة "سي بي إن سي"، مُشيرا إلى أن المحادثات تسير جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى.وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة تُولي اهتماما أكبر للصفقات عالية الجودة من إتمامها بحلول الأول من أغسطس.وأوضح بيسنت أن إندونيسيا قدمت خمسة عروض، وكان أولها جيدا جدا، لكن العروض استمرت في التحسن، وانتهت الولايات المتحدة باتفاقية تجارية ممتازة.ويبدو أن تصريحات الوزير الأمريكي تُشير إلى أن إدارة ترامب لن تُعجّل بإبرام الصفقات قبل الموعد النهائي.