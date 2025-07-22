عمليات البحث عن المفقودين في سان تشونغ تدخل يومها الرابع

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دخلت عمليات البحث عن المفقودين في منطقة سان تشونغ الجنوبية الشرقية يومها الرابع، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في خسائر بشرية كبيرة.ووفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، فإنه حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ عدد القتلى في منطقة سان تشونغ عشرة، إضافة إلى أربعة أشخاص في عداد المفقودين.ولم يتم إحراز أي تقدم في عمليات البحث عن المفقودين خلال اليومين الماضيين منذ ظهر الأحد. ويُعزى هذا التأخير إلى اتساع نطاق البحث واستخدام المعدات الثقيلة، مما أبطأ العملية.وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث حتى الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين، واستأنفت العمل في الساعة السادسة من صباح اليوم.وصرح مسؤول في فرق الإنقاذ بأن الأمطار الخفيفة التي سقطت أمس لم تؤثر بشكل كبير على سير أعمال البحث والإنقاذ، مؤكدا أن فرق الإنقاذ ستبذل قصارى جهدها للعثور على جميع المفقودين في أسرع وقت ممكن.