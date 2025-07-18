ارتفاع أسعار المنتجين في يونيو بفضل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال شهر يونيو الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات سجل 119.77 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها عُشر نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.ويعد هذا أول نمو شهري للمؤشر منذ ثلاثة أشهر، حيث انخفض المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 0.2% في أبريل، ثم 0.4% في مايو.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 0.6% في يونيو مقارنة بالشهر الأسبق، مع ارتفاع أسعار لحم الخنزير بنسبة 9.5%، ولحم البقر بنسبة 16.7%.وظلت أسعار السلع الصناعية مستقرة في يونيو، بينما ارتفعت أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 1.2%، وانخفضت أسعار أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق، كما انخفضت أسعار الغاز والماء والكهرباء بنسبة 0.1%.