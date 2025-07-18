كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة زنتها 5000 طن بحلول أكتوبر 2026

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة زنتها 5000 طن بحلول أكتوبر من العام القادم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن عمال حوض بناء السفن في مدينة "نام بو" الساحلية الغربية نظموا تجمعا حاشدا أمس الاثنين، تعهدوا فيه ببناء مدمرة أخرى بحلول 10 أكتوبر 2026.ويصادف العاشر من أكتوبر ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وحث مدير حوض بناء السفن في "نام بو" أولئك العمال على إكمال بناء السفينة الحربية الجديدة قبل الموعد النهائي، دعما لخطة الحزب لبناء جيش قوي.وقد كثفت كوريا الشمالية جهودها لتعزيز قوتها البحرية، بعد أن كشفت عن أول مدمرة لها تزن خمسة آلاف طن، وهي "تشيه هيون"، في 26 أبريل.وفي يونيو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية مدمرة أخرى من نفس الفئة، وهي "كانغ كون"، والتي تم إصلاحها بعد تعرضها لأضرار خلال محاولة إطلاقها الأولية في مايو.