حكومة كوريا الجنوبية تدرس السماح بالسياحة الفردية في كوريا الشمالية

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية خطة للسماح لمواطنيها بالسياحة الفردية في كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن السياحة الجماعية للكوريين الجنوبيين في كوريا الشمالية ظلت محظورة منذ مقتل سائحة كورية جنوبية برصاص جندي كوري شمالي في منتجع جبل "كُم كانغ" في عام 2008. ورغم أن حكومة الرئيس الأسبق "مون جيه إين" وضعت خطة للسماح للمواطنين بالسياحة الفردية في الشمال، إلا أنه لم يتم تنفيذها بسبب جائحة كورونا.وفي هذا السياق، بحث اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" تلك الخطة.وقال "كو بيونغ سام" الناطق باسم وزارة التوحيد في سيول أمس إن الحكومة تضع سياسات تستهدف تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين، وتدرس مختلف السبل التي يمكن أن تحقق تلك الأهداف.وترى حكومة كوريا الجنوبية أن السياحة الفردية في كوريا الشمالية لا تتعارض مع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ والتي تحظر تحويل "مبالغ نقدية كبيرة". لكن هناك العديد من العقبات التي يتوجب تجاوزها، مثل احتمال عدم استجابة كوريا الشمالية التي تصف الكوريتين بـ"دولتين معاديتين"، إضافة إلى ضرورة التشاور مع الولايات المتحدة ووضع تدابير لسلامة الأفراد.