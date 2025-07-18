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العلوم

15 شركة تطلب المشاركة في المشروع الحكومي لتطوير الذكاء الاصطناعي المستقل

Write: 2025-07-22 13:25:16Update: 2025-07-22 14:32:38

15 شركة تطلب المشاركة في المشروع الحكومي لتطوير الذكاء الاصطناعي المستقل

Photo : YONHAP News

صرحت  وزارة  العلوم  وتكنولوجيا المعلومات  والاتصالات  في  كوريا  الجنوبية بأن  15  شركة  وكونسورتيوم  تقدمت  بطلبات  للمشاركة في  المشروع  المسمى "أفضل  نموذج  لغة  كبير"،  وهو  مبادرة  لاختيار فرق  تطوير  نماذج  كورية  للذكاء الاصطناعي. 
وأوضحت  الوزارة أن  15  شركة  وكونسورتيوم،  بما  في  ذلك  "نيفر  كلاود" و"إل  جي"  لأبحاث الذكاء  الاصطناعي،  و"كاكاو"،  قدمت  طلبات  للمشاركة في  مشروع  "نماذج الذكاء  الاصطناعي  الأساسية المستقلة"  يومي  20  و21  من  شهر  يونيو  الماضي. 
وكان  من  بين  المتقدمين أيضا  شركات  ناشئة  كورية  في  مجال  الذكاء الاصطناعي،  وشركات  ذات  خبرة  طويلة  في  تطوير  النماذج  اللغوية الكبيرة. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  سينضم  المعهد  الكوري المتقدم  للعلوم  والتكنولوجيا إلى  المشروع. 
وسوف  تخضع  الفرق  المشاركة لتقييم  مستمر  من  قبل  خبراء  محليين  ودوليين لفحص  قدراتها  التكنولوجية وخبراتها  التنموية،  وسيشمل ذلك  تقييمات  تنافسية كل  6  أشهر. 
وإلى  جانب  التقييم،  سيحصل  كل  فريق  على  دعم  حكومي،  بما  في  ذلك  1000  وحدة  معالجة  رسومية بحلول  النصف  الأول  من  العام  القادم،  بالإضافة إلى  دعم  للبنية التحتية  للذكاء  الاصطناعي والبيانات  وتكاليف  جذب  المواهب. 
وتخطط  وزارة  العلوم  وتكنولوجيا المعلومات  لاختيار  الفرق  النهائية  من  بين  الفرق  الـ15  المشاركة حتى  أوائل  الشهر  القادم،  بعد  إجراء  تقييمات كتابية  وعروض  تقديمية.
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