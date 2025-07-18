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السياسية

الرئيس لي يوافق على تعيين 3 وزراء جدد

Write: 2025-07-22 13:25:38Update: 2025-07-22 14:33:00

الرئيس لي يوافق على تعيين 3 وزراء جدد

Photo : YONHAP News

قال  المكتب الرئاسي  في  كوريا  الجنوبية  في  إشعار  صحفي  أمس  إن  الرئيس  "لي جيه  ميونغ"  وافق  على  خطط  تعيين  كل  من  "كيم يونغ  هون"  في  منصب  وزير  العمل  والتوظيف، و"كيم  سونغ  هوان" في  منصب  وزير  البيئة،  و"جونغ أون  كيونغ"  في  منصب  وزيرة  الصحة  والرعاية الاجتماعية،  بعد  أن  وافق  البرلمان على  تعيينهم.
وكانت  الأحزاب من  المعسكرين  الحاكم والمعارض  قد  اتفقت  سابقا  على  تقرير  جلسة  الاستماع  الخاص  بالمرشح  لوزارة البيئة.  أما  تقارير جلسات  الاستماع  للمرشحيْن لوزارة  العمل  والتوظيف ووزارة  الصحة  والرعاية الاجتماعية،  فقد  تمت  الموافقة  عليها  من  خلال  تصويت  قاده  الحزب  الديمقراطي الحاكم  رغم  معارضة حزب  قوة  الشعب.
وبهذا  اكتملت إجراءات  تعيين  9  وزراء  من  أصل  18  مرشحا  تم  ترشيحهم  لتشكيل الحكومة  الأولى  للرئيس لي  جيه  ميونغ.
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