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قال تقرير نشرته صحيفة "جوسون شين بو" الناطقة باسم الاتحاد العام للمواطنين الكوريين الشماليين في اليابان، إن كوريا الشمالية ترسل باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى روسيا.وأجرت الصحيفة مقابلة أمس مع "كيم كوانغ هيوك" مدير معهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التابع لكلية المعلومات في جامعة كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية، حيث سألته عن التعاون الدولي في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي، ورد على ذلك بالقول إنهم يرسلون متدربين وباحثين إلى بعض الدول بما في ذلك روسيا.وأضاف أن هناك صعوبات في التعاون الدولي نظرا لفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة الذكاء الاصطناعي.وأكد أنهم يعملون بإصرار وثبات على تنفيذ المشروعات البحثية ذات الصلة رغم العقوبات الظالمة التي تفرضها القوى المعادية من أجل الحيلولة دون تقدم العلوم والتكنولوجيا في كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد حظر في قراره رقم 2321، الخاص بالعقوبات على كوريا الشمالية، التعاون العلمي والتكنولوجي معها.