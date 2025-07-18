وزير الصناعة الكوري يراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

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عقد "كيم جونغ كوان" وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري اجتماعا طارئا لمراجعة الموقف على خلفية إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية.وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الأوساط الاقتصادية والصناعية والعلمية من أجل التباحث حول الاستراتيجية الحكومية للتفاوض مع الجانب الأمريكي، إلى جانب التعرف على آراء القطاع الخاص.وأكد الوزير كيم أن مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تعتبر وضعا خطيرا للغاية، وأن جميع الاحتمالات مفتوحة.وفيما يتعلق بسير المفاوضات الحالية، أوضح الوزير أن المناقشات تدور حول تدابير متنوعة، تشمل التعاون في قطاع التصنيع والإجراءات غير الجمركية.يُذكر أن الحكومة الأمريكية تطالب كوريا الجنوبية بإلغاء العديد من الحواجز غير الجمركية، بما في ذلك زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة، واستيراد لحوم الأبقار التي يتجاوز عمرها 30 شهرا، والسماح بتصدير خرائط غوغل التفصيلية.ومن ناحية أخرى، يستعد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية "كو يون تشول"، ورئيس الوفد التجاري "يو هان كو"، لإجراء مشاورات تجارية بصيغة 2+2" في الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم.