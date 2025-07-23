توقعات ببلوغ الرحلات الصيفية لذروتها في أواخر يوليو وأوائل أغسطس

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يسافر العديد من المصطافين الكوريين هذا العام بالسيارة إلى الساحل الشرقي في الفترة بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الثلاثاء إن استطلاعا حديثا أجراه معهد النقل الكوري أظهر أن 46.5% من أصل تسعة آلاف و560 مشاركا يخططون لقضاء عطلات صيفية.ومن بين هؤلاء، يخطط 78.8% للسفر محليا، بينما يعتزم 21.2% السفر إلى الخارج.وارتفعت نسبة من اختاروا السفر محليا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي.ووفقا للاستطلاع، خطط ما يقرب من 20% من المشاركين للسفر خلال الفترة بين 26 يوليو و1 أغسطس، بينما اختار 15.3% الفترة من 9 إلى 15 أغسطس.ومن بين وجهات السفر المحلية، كان الساحل الشرقي الأكثر شعبية، حيث اختاره ما يقرب من 25% من المشاركين، ويليه الساحل الجنوبي، ثم الساحل الغربي، ومنطقة العاصمة، وجزيرة جيجو.