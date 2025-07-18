88% انخفاضا في صادرات سيارات هيون ديه للولايات المتحدة

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انخفضت صادرات مجموعة هيون ديه موتور من السيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد نتيجة لتوسع الإنتاج المحلي وتباطؤ المبيعات.وكشفت الجمعية الكورية للسيارات والتنقل أمس الثلاثاء أن هيون ديه موتور وكيا صدّرتا سبعة آلاف و156 سيارة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، بانخفاض نسبته 88% مقارنة بـ59 ألفا و705 وحدات شُحنت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.ويعد هذا أقل حجم من الصادرات منذ عام 2021، عندما بدأت مجموعة هيون ديه موتور استراتيجية التحول إلى السيارات الكهربائية بجدية.ويُعزى هذا الانخفاض إلى إنشاء مجموعة هيون ديه موتور مؤخرا لقواعد إنتاج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصنع مجموعة "هيون ديه موتور ميتا بلانت أمريكا"، وهو مصنع للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا، والذي أنتج 28 ألفا و957 سيارة من طراز "آيونيك 5"، و4 آلاف و187 سيارة من طراز "آيونيك 9"، خلال النصف الأول من هذا العام.وقد بدأت كيا إنتاج السيارات الكهربائية محليا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حيث قامت بتصنيع وبيع سبعة آلاف و441 سيارة كهربائية من طراز "إي في 6"، وسبعة آلاف و417 سيارة كهربائية من طراز "إي في 9"، هذا العام.