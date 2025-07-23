بائعو الهواتف الذكية يحصلون على حرية أكبر في دعم مبيعات الهواتف

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تم أمس الثلاثاء إلغاء القانون الذي يُقيّد دعم الهواتف الذكية في كوريا، مما رفع القيود المفروضة على دعم الأجهزة، وسمح لتجار التجزئة بتقديم خصومات إضافية بحريّة.ولم تعد شركات الاتصالات مُلزمة بالإفصاح علنا عن مبالغ الدعم، كما أن الممارسات المحظورة سابقا، مثل استرداد التكاليف، صار مسموحا بها إذا نصت العقود بوضوح على ذلك.وبذلك أصبح الحصول على هاتف ذكي جديد أقل تكلفة في كوريا، وذلك حسب البائع الذي يختاره المشتري عند الاشتراك في خدمة الهاتف المحمول الشهرية.واعتبارا من أمس الثلاثاء، أصبح بإمكان تجار الهواتف المحمولة دعم مشترياتهم من الأجهزة دون القيود التي ظلت مفروضة منذ عام 2014.ومع إلغاء القيود المثيرة للجدل أمس الثلاثاء، قد تنخفض أسعار الفواتير الشهرية إذا اختار العملاء باقات تشمل دعما من البائعين، بالإضافة إلى تلك التي تقدمها بالفعل شركات الاتصالات الكبرى.ويقول مراقبو السوق إن إطلاق الأجهزة القادمة، بما في ذلك طرح هاتف سام سونغ غالاكسي زد فليب 7، وآيفون 17 من آبل، سيختبر بيئة السوق الجديدة.