استمرار موجة الحر الشديد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر الحرارة الأقصى إلى حوالي 33 درجة مئوية، مع صدور تنبيهات من موجة الحر في معظم مناطق البلاد.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الأربعاء بين 22 و26 درجة مئوية، وأن ترتفع العظمى نهارا إلى ما بين 30 و35 درجة مئوية، وهي أعلى من المتوسط السنوي الذي يتراوح بين 21 و24 درجة مئوية صباحا و28 و32 درجة مئوية نهارا.ومن المتوقع أن تستمر الليالي الاستوائية أيضا، حيث تظل درجات الحرارة عند 25 درجة مئوية أو أعلى فيما بين الساعة 6:01 مساء و9 صباحا.ومن المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 30 ملليمترا، مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق، في الأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي، والجزء الشرقي من مقاطعة كانغ وان، ومناطق من مقاطعتي شمال تشونغ تشُنغ وشمال كيونغ سانغ.