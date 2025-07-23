مهرجان بوسان السينمائي يكرّم المخرج الإيراني جعفر بناهي

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أعلن مهرجان بوسان السينمائي الدولي في دورته الثلاثين عن اختيار المخرج الإيراني "جعفر بناهي" للفوز بجائزة "صانع الأفلام الآسيوي لهذا العام"، وهي جائزة تُمنح تقديرا لأهم الإسهامات في صناعة السينما الآسيوية.وأعلن المهرجان أمس الثلاثاء أن "بناهي"، بصفته شخصية بارزة في السينما الإيرانية، استكشف وجود وحرية الأفراد الذين يعيشون في ظل الرقابة والقمع السياسي.وأنتج "بناهي" سرا أفلاما تُجسد التناقضات السياسية والاجتماعية للمجتمع الإيراني من منظور ثقافي مضاد، وقدمها إلى المهرجانات السينمائية الدولية، على الرغم من الاعتقالات المتكررة ومنع السفر والحظر الحكومي على صناعة الأفلام.وقد كُرِّم من قِبل المهرجانات السينمائية الدولية الرئيسية الثلاثة: جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي عن فيلم "كان مجرد حادث"، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عن فيلم "الدائرة"، وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن فيلم "تاكسي".وتقام فعاليات المهرجان هذا العام في الفترة من 17 إلى 26 سبتمبر، وسيتم منح جائزة "صانع الفيلم الآسيوي لهذا العام" للمخرج الإيراني خلال حفل الافتتاح في مركز بوسان للسينما.