ارتفاع حاد في عدد المناطق السكنية التي يسكنها أجانب في كوريا

Photo : YONHAP News

شهد عدد المناطق خارج منطقة العاصمة الكورية سيول، والتي يسكنها أكثر من عشرة آلاف أجنبي، أو ما لا يقل عن 5% من سكان المنطقة، ارتفاعا حادا في عام 2023 مقارنة بالعام الأسبق.جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الكوري لسياسات وأبحاث الهجرة أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات من وزارة الداخلية، حيث أشار إلى وجود 2.46 مليون مقيم أجنبي حتى نوفمبر 2023، يقيمون في كوريا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 2006.وفي الوقت نفسه، قفز عدد المناطق السكنية التي يسكنها الأجانب، والتي يسكنها ما لا يقل عن عشرة آلاف أجنبي، أو 5% من إجمالي السكان، بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 127 منطقة في عام 2023، وهو ما يزيد عن نصف عدد المدن والمقاطعات والهيئات الإدارية البالغ عددها 229 مدينة ومقاطعة في كوريا.تجدر الإشارة أيضا إلى أن عدد هذه المناطق خارج منطقة العاصمة قد تضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 24 في عام 2016 إلى 79 في عام 2023.ومع ذلك، فإن عدد الأجانب في منطقة العاصمة، البالغ 27,538، كان حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بعددهم في أماكن أخرى والبالغ 9391.