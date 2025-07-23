تعيين 6 مناطق كمناطق كوارث خاصة بعد الأمطار الغزيرة المُدمّرة

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قررت الحكومة الكورية تعيين ست مناطق مُتضررة من الفيضانات كمناطق كوارث خاصة في أعقاب الأمطار الغزيرة المُدمّرة التي شهدتها كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.وصرح المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث أمس الثلاثاء بأنه بناء على تقييم أوليّ للمناطق المُتضررة من الأمطار الغزيرة من الأربعاء إلى الأحد من الأسبوع الماضي، تم منح هذه المناطق الست ذلك التصنيف بموافقة رئاسية.وأوضح المقر أن هذا التصنيف هو إجراء استباقي اتخذته الحكومة لضمان سرعة الاستجابة والتعافي من أضرار الأمطار.والمناطق الست هي: "كا بيونغ" في مقاطعة "كيونغ كي"، و"صو سان" و"ييه سان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، و"دام يانغ" في مقاطعة جنوب جولا، و"سان تشونغ" و"هاب تشون" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وسوف تُغطّي الدولة جزئيا نفقات التعافي، كما ستقدّم لسكان تلك المناطق مساعدات مالية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مُؤجّلة وتخفيضات في رسوم المرافق العامة.