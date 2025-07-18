وزير الصناعة الكوري يتوجه للولايات المتحدة للتباحث حول الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

سيقوم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى، قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لإتمام محادثات الرسوم الجمركية بين البلدين.ووفقا لوزارة الصناعة، سيتوجه كيم، الذي تولى منصبه أول من أمس الاثنين، إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.ويُنسق الوزير الكوري من أجل عقد اجتماع مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، لمناقشة تخفيض الرسوم الجمركية على قطاعات محددة من السيارات ومنتجات الصلب الكورية الجنوبية. وسوف يرافق وزيرَ التجارة نائبُه في هذه الرحلة.ومن ناحية أخرى، وصل كبير المفاوضين التجاريين الكوريين "يو هان كو"، إلى واشنطن أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث من المقرر أن يجري هو ووزير المالية "كو يون تشول"، محادثات تجارية مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، بعد غد الجمعة.