المحكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق قائد مشاة البحرية السابق

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رفضت محكمة سيول المركزية إصدار مذكرة توقيف بحق قائد قوات مشاة البحرية السابق "كيم كي هوان"، المتهم بالإدلاء بشهادة زور في تحقيق يتعلق بوفاة أحد جنود مشاة البحرية في عام 2023.ورفضت محكمة سيول المركزية طلب فريق التحقيق الخاص أمس الثلاثاء، مشيرة إلى صعوبة الجزم بأن كيم يُشكل خطر الفرار بالنظر إلى مسيرته المهنية وعلاقاته الأسرية وسلوكه التعاوني في أثناء التحقيقات.كما أشارت المحكمة إلى صعوبة تصوّر احتمال إتلافه للأدلة، بالنظر إلى الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن، وسير التحقيقات، ومنصبه الحالي.وكان فريق التحقيق الخاص قد طلب إصدار مذكرة التوقيف يوم الجمعة الماضي، سعيا لاحتجاز كيم بتهمة شهادة الزور، مُشيرا إلى مخاطر فراره والتلاعب بالأدلة.ويُتهم كيم بالإدلاء بشهادة زور في محكمة عسكرية في فبراير من العام الماضي، بعد أن نفى نقله خطابا غاضبا من الرئيس آنذاك "يون صوك يول"، إلى "باك جونغ هون"، المحقق البحري الأعلى الذي كان مسؤولا عن التحقيقات في قضية وفاة الجندي.