ترامب يعلن عن اتفاقية تجارية مع اليابان ورسوم جمركية بنسبة 15%

Photo : Yonhap News / Trump's Truth Social

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام اتفاقية تجارية مع اليابان، يتم بموجبها فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.وأعلن ترامب عن ذلك مساء أمس الثلاثاء عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قائلا إن الولايات المتحدة أبرمت للتو اتفاقية "ضخمة" مع اليابان.وكان ترامب قد أرسل في وقت سابق من هذا الشهر خطابا لليابان يُشير إلى أن نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها على اليابان ستكون 25%.وصرح ترامب في منشوره على موقع "تروث سوشيال" بأن اليابان ستستثمر بموجب هذه الاتفاقية 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وأضاف أن الولايات المتحدة ستحصل على 90% من الأرباح.كما أشار إلى أن الاتفاقية ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وأن اليابان ستفتح أسواقها للمنتجات الأمريكية من السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية، من بين سلع أخرى.