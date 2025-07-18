الرئيس الكوري يبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع "تميم بن حمد آل ثاني" أمير قطر، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.وأعرب الرئيس "لي" عن شكره لتهنئة الأمير "تميم" بمناسبة تنصيبه، وأشاد بالجهود التي بذلها الأمير من أجل ازدهار قطر وتطوير العلاقات بين قطر وكوريا الجنوبية.واتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لتعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين بمناسبة انطلاق الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والصناعات الدفاعية، والرياضة، وذلك على أساس التعاون الوثيق القائم في مجالي الطاقة والبنية التحتية.وأعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تسهم الشركات الكورية بشكل فعال في تنمية دولة قطر، وطلب من أمير قطر إيلاء الاهتمام والدعم في هذا الشأن.ورحب الجانبان باستئناف التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين من خلال هذه المكالمة الهاتفية، واتفقا على الالتقاء وجها لوجه في وقت مناسب للطرفين، من أجل بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.