بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري

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قرر بنك التنمية الآسيوي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري هذا العام إلى 0.8%، وهي تقريبا نصف النسبة التي كان قد توقعها سابقا قبل 3 أشهر.وأوضح تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 0.8%، بانخفاض 0.7% عن توقعاته السابقة في شهر أبريل الماضي.وأرجع البنك الآسيوي السبب في تخفيض توقعاته إلى انخفاض الاستثمارات في قطاع الإنشاءات، وتراجع الصادرات، وضعف سوق العقارات، لكنه أشار إلى أن الطلب المحلي قد يشهد تعافيا في النصف الثاني من هذا العام بفضل زوال حالة عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو، وانتهاج الحكومة الكورية الجديدة سياسات مالية توسعية.وتوقع التقرير أن تعاني الصادرات الكورية من انكماش إضافي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، وحالة عدم اليقين في التجارة.كما توقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 1.6%، أي أقل بـ0.3% عن توقعاته السابقة في شهر أبريل الماضي.