مؤشر ثقة المستهلك الكوري يصل لأعلى مستوى منذ 4 أعوام

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ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يوليو الجاري، ليسجل أعلى مستوياته في 4 أعوام.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر ثقة المستهلك وصل إلى 110.8 نقطة في يوليو، بزيادة مقدارها 2.1 نقطة مقارنة بشهر يونيو، وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ أن سجل 111.1 نقطة في شهر يوليو من عام 2021.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال البنك المركزي إن السبب في ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك يرجع إلى التحسن في الاستهلاك والأداء الجيد في الصادرات، على الرغم من وجود حالة عدم يقين ناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات المستهلكين لأسعار المنازل، بمقدار 11 نقطة، ليصل إلى 109 نقاط في يوليو، وذلك نتيجة تشديد الحكومة للوائح الإقراض في أواخر يونيو الماضي.