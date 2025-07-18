3.8 % زيادة في عدد المواليد الجدد في كوريا في مايو

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي زيادة بنسبة 3.8% في عدد المواليد الجدد، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة لـ11 شهرا متتالية.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في مايو الماضي 20 ألفا و309، بزيادة مقدارها 741 مولودا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويرجع السبب في تعافي عدد المواليد الجدد إلى الزيادة في عدد السكان في الثلاثينيات من العمر، وهي الفئة العمرية الرئيسية للإنجاب، وزيادة عدد حالات الزواج بعد انتهاء جائحة كورونا، وحدوث تغير في الوعي الاجتماعي تجاه الإنجاب.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي في مايو ارتفع إلى 0.75 طفل لكل امرأة، بزيادة قدرها 0.02 طفل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبلغ عدد حالات الزواج 21 ألفا و761 حالة زواج في مايو، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ14 شهرا متتالية.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد حالات الوفاة 28 ألفا و510 حالات وفاة في مايو، مما أدى إلى تسجيل انخفاض بمقدار 8 آلاف و202 نسمة في عدد سكان البلاد.