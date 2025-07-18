جواز سفر كوريا الجنوبية يعزز مكانته بمركز واحد ليحتل المرتبة الثانية عالميا

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وصل عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الكوري الجنوبي دخولها بدون تأشيرة إلى 190 دولة.وقال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء إن مؤشر "هنلي" البريطاني لتصنيف جوازات سفر العالم أفاد بأن جواز السفر الكوري الجنوبي جاء في المرتبة الثانية مع جواز السفر الياباني، من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليهما الدخول بحريّة بدون تأشيرات.وتم تصنيف جواز السفر الكوري في المراكز العليا في مؤشر "هنلي" منذ أن تم تصنيفه في المرتبة الثالثة في شهر يناير من عام 2020.واحتل المرتبةَ الأولى في مؤشر "هنلي" جواز سفر سنغافوره، حيث يمكن لحامليه دخول 193 دولة دون تأشيرات.وجاءت في المرتبة الثالثة جوازات سفر كل من النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا.ويصدر مؤشر "هنلي" لجوازات السفر، الذي يستخدم بيانات حصرية يتم الحصول عليها من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، من أجل تصنيف جوازات السفر عالميا، حسب عدد الوجهات التي تسمح بالدخول إليها بدون تأشيرة.