ترامب يضغط على شركائه التجاريين لفتح الأسواق أو مواجهة رسوم جمركية أعلى

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لن يخفض الرسوم الجمركية إلا للدول التي تفتح أسواقها، في حين أن تلك التي ترفض ذلك قد تواجه رسوما جمركية أعلى بكثير.وأصدر "ترامب" هذا التحذير أمس الأربعاء في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، حيث قال إن أسواق اليابان صارت مفتوحة الآن للولايات المتحدة لأول مرة.وفي منشور منفصل، قال "ترامب" إنه سيتخلى دائما عن الرسوم الجمركية إذا تمكن من حمل الدول الكبرى على فتح أسواقها للولايات المتحدة، مشيرا إلى "القوة العظيمة" للرسوم الجمركية، ومؤكدا أنه بدونها سيكون من المستحيل حمل الدول على الانفتاح.ونشر "ترامب" هذه الرسائل بعد أن أعلن عن اتفاقيات تجارية مع اليابان والفلبين وإندونيسيا أمس، قبل الموعد النهائي لمحادثات الرسوم الجمركية المحدد في 1 أغسطس.ويبدو أن "ترامب" يزيد الضغط على الدول التي لم تنته بعد من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.وقد أرسلت كوريا الجنوبية كبار مسؤولي التجارة والصناعة إلى واشنطن هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير التجارة "يو هان كو" ووزير الصناعة "كيم جونغ كوان"، في محاولة للتفاوض على اتفاق.