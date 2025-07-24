البرلمان الكوري يقر مجموعة من التعديلات التشريعية لدعم المزارعين

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أقر البرلمان الكوري مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى توسيع نطاق تعريف الكوارث الزراعية واستبعاد الأضرار التي يتكبدها المزارعون والصيادون عند حساب زيادة أقساط التأمين.وأقرت الأحزاب السياسية مشروعات القوانين المعدلة خلال جلسة عامة عُقدت أمس الأربعاء، وكانت تلك المشروعات جزءا من حزمة تم رفضها سابقا من قبل الرئيس السابق "يون صوك يول".ويتضمن التعديل على قانون "الوقاية من الكوارث الزراعية والسمكية والتدابير المضادة لها" درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير طبيعية والزلازل في تعريف الكوارث الزراعية، مع تحديد التغطية على الإنفاق الإنتاجي وقوع الكارثة.ويتضمن تعديل "قانون التأمين ضد الكوارث الزراعية والسمكية" الأضرار الزراعية الناجمة عن الأمراض أو الحشرات الضارة كموضوعات للتغطية التأمينية، وإعفاء الأقساط الإضافية للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية على النحو المحدد بمرسوم رئاسي.