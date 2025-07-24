الرئيس الكوري يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء السويد

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أجرى الرئيس "لي جيه ميونغ" محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون" ناقشا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي.ووفقا للمتحدثة الرئاسية "كانغ يو يونغ" يوم الأربعاء، هنأ "كريسترسون" الرئيس الكوري على توليه الرئاسة، معربا عن أمله في استئناف التبادلات رفيعة المستوى ومواصلة التواصل الوثيق بين الجانبين.وشكر "لي" رئيس الوزراء السويدي، واقترح تعزيز العلاقات التعاونية الودية بين الجانبين التي تطورت باستمرار منذ أن أقامت سيول وستوكهولم علاقاتهما دبلوماسية في عام 1959.واتفق الجانبان على تعزيز جهود التعاون في مجالات الدفاع والأمن وسلاسل التوريد والثقافة، مع الإشارة إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون الاقتصادي لتوسيع التجارة والاستثمار الثنائيين.وأشاد "لي" بمساهمات السويد في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية بصفتها عضوا في لجنة مراقبة الدول المحايدة، التي أنشئت بموجب اتفاقية الهدنة الكورية لعام 1953. كما اتفقا على التعاون الوثيق في القضايا المتعلقة بأمن شبه الجزيرة.