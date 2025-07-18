المكتب الرئاسي يسحب ترشيحه لوزارة المساواة بين الجنسين

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قال المكتب الرئاسي إن الرئيس "لي جيه ميونغ" تلقى تقريرا حول قرار المرشحة لوزارة المساواة بين الجنسين "كانغ سون او" بالانسحاب من الترشح، بسبب اتهامها بالتنمر.وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" إن المرشحة أعربت عن نيتها الاستقالة إلى "كانغ هون سيك" كبير مساعدي الرئيس في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، وتم إبلاغ الرئيس بذلك لاحقا.وأعلنت المرشحة سحب ترشيحها بعد حوالي ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المتحدثة إن الرئيس لم يعلق بأي شيء خاص بعد تلقي تقريرا حول ذلك.وعندما سُئلت عما إذا كان هناك اتصال إضافي بين الرئيس والمرشحة، قالت المتحدثة إنه من الصعب التحقق من ذلك، كما لا يُعتقد أن كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية "او سانغ هو" قد ناقش الأمر مع قيادة الحزب الحاكم.وأضافت المتحدثة أن المكتب الرئاسي سيجد على الفور مرشحا جديدا يفي بالمعايير العامة، وعندما سُئلت عن الانتقادات الموجهة إلى عملية الفحص التي تجريها الإدارة، قالت إنها ستتعامل مع الأمر بسرعة ونزاهة وتقدير.