تدهور معنويات الشركات الكورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو

Photo : YONHAP News

تدهورت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وسط حالة عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 90 نقطة في يوليو، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 2.5 نقطة على أساس شهري إلى 91.9 نقطة في يوليو.وارتفع المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وتجار الجملة وتجار التجزئة، بمقدار 1.3 نقطة مسجلا 88.7 نقطة.وانخفضت قيمة المؤشر لشهر أغسطس بمقدار نقطة واحدة عن الشهر السابق، لتصل إلى 88.4 نقطة.