وزير الصناعة الكوري يتعهد بمراجعة اتفاق واشنطن مع طوكيو قبل محادثات التجارة

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قال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" إنه سيشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد دراسة دقيقة للاتفاق التجاري الذي أبرمته الولايات المتحدة مع اليابان.وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كيم" للصحفيين عند وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي، بالقرب من واشنطن، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات تجارية مع كبار المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع.وردا على سؤال حول الاتفاق التجاري بين واشنطن وطوكيو، قال "كيم" إنه ليس في وضع يسمح له بإبداء تقييمه، لكن كوريا الجنوبية تدرسه بعناية.وأضاف أن كوريا الجنوبية قد ترجع إلى الاتفاق وستضطر أيضا إلى مقارنته بما يجري مناقشته بين سيول وواشنطن.وتعهد الوزير ببذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة "ترامب" قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.وقد وصل "كيم" إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 4 أيام للقاء وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" ووزير الطاقة "كريس رايت" ووزير الداخلية "دوغ بورغوم".