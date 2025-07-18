هيئة التراث الوطني الكوري تستعد لقمة آبيك في كيونغ جو

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أجرت هيئة التراث الوطني في كوريا الجنوبية عمليات تفتيش على 14 موقعا أثريا رئيسيا في مدينة كيونغ جو استعدادا لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد هناك في شهر أكتوبر القادم.وقالت الهيئة إنها أكملت عمليات تفتيش شاملة على 14 موقعا أثريا رئيسيا ومرافقها التشغيلية في المدينة بهدف استقبال كبار الشخصيات المحلية والدولية والزوار الذين سيتوافدون على المواقع التراثية الوطنية هناك.وشملت عمليات التفتيش تقييما شاملا لحالة حفظ وصيانة الآثار، بالإضافة إلى التحقق من المخاطر المحتملة وإجراءات السلامة في مواقع البناء والتنقيب.كما تم تقييم سهولة استخدام مرافق الزوار، مثل قاعات العرض والمراكز الترويجية، وتحسين المناظر الطبيعية المحيطة بمواقع المشروعات.وعلى وجه الخصوص، تم التركيز على تحسين بيئة الزيارة في كل من "دونغ كونغ" و"اول جي"، وهما موقعان سياحيان رئيسيان في المدينة، كانا يعانيان باستمرار من نقص مواقف السيارات وتجمع المياه على الطرق، وقدد قررت الهيئة إنشاء موقف سيارات مؤقت يستوعب 200 سيارة بحلول شهر سبتمبر القادم.بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز المناظر الليلية في مرصد "تشوم سونغ ديه" من خلال تشغيل مرافق للفن الرقمي بدءا من أكتوبر.